نائب: مكاتب الوزراء تاجروا بالعقود والمناصب مستغلين تصريف الاعمال

2020/04/21 | 19:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..اتهم تيار الحكمة، الثلاثاء، مكاتب الوزراء بإدارة الوزارات من خلال العقود وبيع وشراء المناصب مستغلين حكومة تصريف الاعمال.وقال النائب عن تيار الحكمة عباس الاسماعيلي لـ/المعلومة/ ان “رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي بعد استقالته ترك الامر مما جعل العديد من الوزارات تستغل فترة تصريف الاعمال وارتكاب العديد من ملفات الفساد المالي والاداري”.واضاف […]

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