بعد ان فتح النار على “الدراما العربية”.. التركي يامان يبرر للجمهور العربي “انتقاداته”: أترضون بهذا؟!

2020/04/21 | 20:00 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة قدم الفنان التركي المثير للجدل، جان يامان، اعتذاره للجمهور العربي بعدما هاجم الدراما العربية ووصفها بالرديئة والسخيفة، ولا يمكن مقارنتها بالمسلسلات التركية، فيما قدم “مبررات” لهجومه متسائلًا عما اذا كان الجمهور العربي يرضى بتقديم المنتجين العرب الاف الدولارات لتنفيذ “إعلان سيئ”.وأضاف يامان بأنه لم يقصد الإساءة للجمهور العربي الوفي والمتابع للدراما […]

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