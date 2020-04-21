العراق ضمن الدول الأكثر تنفيذاً لعقوبة الإعدام في العالم

2020/04/21 | 20:02 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقوم منظمات #المجتمع_المدمي والمنظمات الدولية، والعديد من المؤسسات حول العالم بحملات توعوية، تهدف نحو إلغاء عقوبة الإعدام من الدول التي تعتمدها في قوانينها.حملات الضغط هده التي هي مستمرة حتى اليوم، دفعَت بالعديد من البلدان…

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