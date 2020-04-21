ديالى: حقوق الانسان تحذر من زيادة حالات الغرق وتدعو لفتح مسابح ومدن مائية للشباب

2020/04/21 | 20:08 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..حذرت مفوضية حقوق الانسان، الثلاثاء، من زيادة حالات الغرق في محافظة ديالى مع اقتراب موسم الصيف، داعيا الى ضرورة انشاء مسابح ومدن مائية لتكون بديلا للأنهر والجداول الزراعية.وقال مدير مكتب المفوضية في المحافظة صلاح مهدي لـ /المعلومة/، ان “محافظة ديالى تفقد سنويا من 25- 30 شخصا اغلبهم اطفال وشباب بسبب الغرق في […]

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