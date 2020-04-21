“حشوة صدر” تنقذ حياة امرأة ثلاثينية بعد ان صدت رصاصة كانت متوجهة إلى قلبها مباشرة في كندا

2020/04/21 | 20:10 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد انقذت “حشوة صدر”، حياة امرأة بعد ان استقرت رصاصة في الحشوة ومنعتها من الوصول إلى قلبها.وأبلغ الأطباء في كندا عن الحالة الغريبة التي يعتقدون أنها الأولى من نوعها، حيث أنقذت حشوة مزروعة في ثدي امرأة حياتها من خلال إيقافها لرصاصة كانت متجهة مباشرة إلى قلبها، ووقع الحادث السريالي في مقاطعة أونتاريو […]

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