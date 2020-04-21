الامارات تنتهك حظر تصدير الاسلحة الى ليبيا وتوفر الوقود لقوات حفتر

2020/04/21 | 20:15 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … كشفت صحيفة الفاينشال تايمز البريطانية ، الثلاثاء، أن شركات مرتبطة بالامارات انتهكت حظر الاسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا من خلال توفير الوقود للاستخدام القتالي للجنرال المنشق خليفة حفتر.وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة / المعلومة/ ان ” الشركات قامت بنقل 11 الف طن من الوقود من داخل الامارات وتسليمها الى […]

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