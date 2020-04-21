النجف توزع 600 قطعة ارض سكنية لذوي شهداء القوات الامنية والحشد الشعبي

2020/04/21 | 20:15 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ النجف..أعلنت مديرية بلدية النجف الاشرف، الثلاثاء، توزيع 600 قطعة ارض سكنية لذوي شهداء القوات الامنية والحشد الشعبي.وقال مدير اعلام البلدية بشار السوادني لـ /المعلومة/ ‘ن “لجنة توزيع الاراضي في النجف الاشرف وزعت اليوم 100 قطعة أرض سكنية داخل حدود المحافظة وأكثر من 500 قطعة في الاقضية والنواحي لذوي الشهداء من القوات الامنية […]

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