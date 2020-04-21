2020/04/21 | 20:20 - المصدر: السومرية نيوز

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الاستخبارات العسكرية تعلن مقتل 14 "ارهابياً" وتدمير مضافاتهم في صلاح الدين

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