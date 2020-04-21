مصدر بأوبك: بعض وزراء أوبك يناقشون تنفيذا فوريا لاتفاق تخفيضات النفط

2020/04/21 | 20:20 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قال مصدر بأوبك إن عددا من وزراء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) سيعقدون مؤتمرا عبر الهاتف، اليوم الثلاثاء، لمناقشة تطورات سوق النفط وسبل تنفيذ اتفاق تخفيضات انتاج النفط على الفور وليس بدءا من أول أيار.

ونقلت "رويترز" عن المصدر قوله: "اقترحنا تنفيذا فوريا للاتفاق وعدم الانتظار حتى مايو (أيار)، وأيضا التوقف عن الإفراط في الإنتاج في أبريل (نيسان)".

ويأتي الاجتماع بعد يوم من هبوط عقود النفط الأمريكي للتسليم في الشهر التالي إلى المنطقة السلبية للمرة الأولى في التاريخ مع انهيار الطلب بسبب أزمة فيروس كورونا.

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