تعرف على مواصفات سيارة سوبارو الجديدة

2020/04/21 | 20:20 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة نشرت بعض مواقع وصفحات الإنترنت صورا لسيارة سوبارو القادمة التي ستأتي بمواصفات لم تشهدها مركبات هذه الشركة من قبل.وبالنظر للصور المسربة نلاحظ أن تصميم هذه المركبة جاء شبيها بعض الشيء بتصميم سيارة “سايبرتراك” الكهربائية التي كشفت عنها تسلا مطلع العام الجاري.وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن Evoltis التي بنيت على منصات e-TNGA لتكون […]

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