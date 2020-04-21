حراك “داعش” يزداد نشاطًا.. عملية جديدة في كركوك!

2020/04/21 | 20:21 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أكدت خلية الاعلام الامني اليوم الثلاثاء، تعرض عجلة تنقل منتسبين بالشرطة الاتحادية اثناء نزولهم إلى اطلاقات نارية من “داعش” في محافظة كركوك.وقالت الخلية في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه إنه “تعرضت عجلة نوع “كوستر” تحمل منتسبين بالشرطة الاتحادية اثناء نزولهم الى إطلاقات نارية من قبل عصابات داعش الارهابية أمام قرية […]

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