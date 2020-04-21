عاجل: وزير الداخلية يوجه بمضاعفة الجهود للحد من ظاهرة العنف الأسري

2020/04/21 | 20:24 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

عقد وزير الداخلية، ياسين طاهر الياسري، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً مشتركاً على مستوى عالٍ بحضور رئيسة وأعضاء لجنة المرأة والأسرة والطفولة النيابية ومستشارة رئيس مجلس الوزراء لشؤون المرأة ومديرة دائرة تمكين المرأة التابعة للامانة العامة لمجلس الوزراء، فيما وجه بمضاعفة الجهود للحد من ظاهرة العنف الأسري.

ودعا في بيان تلقته "الغد برس"، ملاكات الوزارة الى "التنسيق مع السلطة التشريعية والتعاون على مختلف المستويات من أجل الحفاظ على حقوق وكرامة المرأة ووضع حد للعنف الأسري".

واستعرض "الخطط التي تتبعها الوزارة لأجل التقليل من حالات العنف الأسري"، مشيراً إلى إن "مديرية حماية الاسرة والطفل تستقبل الشكاوى كافة على الخط الساخن (139) وتتعامل معها بكل مهنية وان كل القضايا الأسرية متابعة بأهتمام كبير".

وكشف وزير الداخلية ان "هنالك جهود كبيرة من اجل تقليل حالات العنف الاسري"، مؤكداً على "ضرورة إبداء المزيد من الاهتمام بهذا الموضوع واتخاذ التدابير اللازمة لمنع استشراء ظاهرة العنف الأسري".

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