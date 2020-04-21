بالوثيقة.. وزير الكهرباء يضرب قرارات خلية الأزمة الحكومية بعرض الحائط

2020/04/21 | 20:26 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادتصرّ وزارة الكهرباء ووزيرها لؤي الخطيب المحسوب على تحالف سائرون التابع لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، على تحميل المواطنين هماً إضافياً إلى جانب هموم وباء كورونا، وحظر التجوال، وقطع الأرزاق، وانهيار أسعار النفط الذي ألقى بضلاله الثقيلة جداً عليهم.فبحسب وثيقة حصلت "كلكامش برس" على نسخة منها، صادرة من مدير الدائرة الاقتصادية في وزارة الكهرباء، رعد محمد قاسم، وهي عبارة عن تعميم الى شركات توزيع الطاقة الكهربائية، يؤكد موافقة الوزير على جباية أجور استهلاك الكهرباء من المواطنين لشهر نيسان.موافقة الوزير لؤي الخطيب على الاستمرار باستيفاء أجور الكهرباء، تضرب بعرض الحائط قرارات خلية الأزمة الحكومية المعنية بمكافحة فيروس كورونا وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية، والتي ألزمت فيها وزارات ومؤسسات الدولة بعدم استيفاء أي أجور أو أقساط أو أموال من المواطنين منذ بدء فرض حظر التجوال.تجدر الإشارة إلى أن الغالبية العظمى من الكسبة في العراقيين يؤمنون مصدر رزقهم من العمل اليومي، وقد قطعت أرزاقهم جراء حظر التجوال، ما يحتم بالضرورة نفاد ما لديهم أو لدى معظمهم من أموال ربما كانوا قد ادخروها لوقت الحاجة.

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