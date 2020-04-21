مدينة الطب تعلن عن حصيلة حالات الشفاء من كورونا

2020/04/21 | 20:26 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت دائرة مدينة الطب، مساء اليوم الثلاثاء، عن حصيلة حالات الشفاء من فيروس كورونا التي سجلتها منذ أول إصابة ولغاية الان.وقالت الدائرة في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه "نعلن شفاء اربع حالات جديدة من المرضى المصابين بفيروس كورونا وبذلك يكون مجموع الحالات التي تم شفاؤها بمركز الشفاء التخصصي 56 حالة".وأضافت ان "باقي الحالات تحت المتابعة الطبية وحالتهم بتحسن مستمر"، مطالبة بـ"الالتزام بتعليمات وزارة الصحة لضمان السيطرة الكاملة على الوباء".

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