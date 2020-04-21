بيان بمناسبة الذكرى 25 لتأسيس النهج الديمقراطي - النهج الديمقراطي

2020/04/21 | 20:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#النهج_الديمقراطي في الخامس عشر من أبريل 1995 تأسس النهج الديمقراطي كجواب سياسي على الضرورة التاريخية لإستكمال مهام تحرر شعبنا وانعتاقه من هيمنة الإمبريالية وقبضة الاستبداد المخزني والاستغلال الطبقي الذي تتعرض له الطبقة العاملة وعموم الكادحين ومن النهب والظلم الذي يرزح تحته شعبنا.



تأسس النهج الديمقراطي كاستمرارية سياسة وفكرية لمنظمة “الى الامام” الماركسية اللينينة المجيدة، وهو تنظيم يتبنى استراتيجية التغيير الث......

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