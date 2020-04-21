مسرور بارزاني يهنئ بعيد الصحافة الكوردية

2020/04/21 | 21:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ هنا رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، الصحفيين في الاقليم بمناسبة يوم الصحافة الكوردية وذكرى تأسيس نقابة الصحفيين والاعلاميين في كوردستان، فيما عبر عن شكره للمؤسسات العلامية في الاقليم لدورها في ظل جائحة كورونا.

وقال بارزاني في رسالة التهنئة التي تلقت شفق نيوز نسخة منها "أتوجه بأحر التهاني وأطيبها إلى الصحفيين والإعلاميين كافة في كوردستان بمناسبة ذكرى مرور 122 عاماً على صدور جريدة (كوردستان) أول جريدة كوردية والذي يُعد يوم الصحافة الكوردية.



كما أهنئ نقابة صحفيي كوردستان بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لتأسيسها، متمنياً لها النجاح الدائم".

واضاف "أود انتهاز هذه الفرصة، لأعبر عن شكري لكل المؤسسات الإعلامية في إقليم كوردستان، لدورها المهم في تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية وتعميم التعليمات الصحية".

وتابع بارزاني بالقول، "ولا يسعنا في هذه المناسبة، إلا أن نتقدم بخالص التحايا والتقدير لرواد الصحافة الكوردية وجميع الصحفيين الذين ضحوا بأنفسهم من أجل إيصال قضية شعب كوردستان".

ويصادف اليوم 22 نيسان الذكرى ال ١٢٢ لصدور اول صحيفة كوردية، التي رأت النور على يد مقداد مدحت بدرخان في القاهرة المصرية تحت اسم صحيفة “كردستان”.

وصدور اول عدد من صحيفة (كوردستان) كأول صحيفة كوردية، مثّل نقطة تحول مهمة على الساحة السياسية والثقافية، التي لايزال شعب كوردستان يفتخر بها حتى الآن.

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