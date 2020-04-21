الداخلية تتحرك لاحتواء العنف الأسري المتفاقم

2020/04/21 | 21:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف وزير الداخلية، ياسين الياسري، الثلاثاء، عن جهود كبيرة تبذل من أجل الحد من العنف الاسري، فيما شدد على ضرورة اتخاذ التدابير المطلوبة لمنع استشراء ظاهرة العنف ضد النساء.

وقال بيان للمكتب الإعلامي لوزير الداخلية، تلقت شفق نيوز نسخة منه، ان الوزير عقد اجتماعاً مشتركاً على مستوى عالٍ بحضور رئيسة وأعضاء لجنة المرأة والأسرة والطفولة النيابية ومستشارة رئيس مجلس الوزراء لشؤون المرأة ومديرة دائرة تمكين المرأة التابعة للامانة العامة لمجلس الوزراء.

ودعا الياسري، ملاكات الوزارة، الى "التنسيق مع السلطة التشريعية والتعاون على مختلف المستويات من أجل الحفاظ على حقوق وكرامة المرأة ووضع حد للعنف الأسري"، مستعرضا "الخطط التي تتبعها الوزارة لأجل التقليل من حالات العنف الأسري".

واشار الوزير إلى إن "مديرية حماية الاسرة والطفل تستقبل الشكاوى كافة على الخط الساخن (139) وتتعامل معها بكل مهنية وان كل القضايا الأسرية متابعة بأهتمام كبير"، كاشفا عن ان "هنالك جهودا كبيرة من اجل تقليل حالات العنف الاسري".

وشدد الياسري على "ضرورة إبداء المزيد من الاهتمام بهذا الموضوع واتخاذ التدابير المطلوبة لمنع استشراء ظاهرة العنف الأسري".

وتزايدت الحوادث المتعلقة بالعنف الاسري لاسيما بحق النساء في الآونة الاخيرة ارتباطا بتفشي فيروس كورونا ومنع التجوال والتباعد الاجتماعي الذي جرى بتأثيره؛ وقد نتج عن بعض تلك الحوادث وفيات في صفوف النساء المعنفات.

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