الجربا: الكاظمي سيمضي ليس لانه (الافضل) بل الوضع لم يعد يحتمل

2020/04/21 | 21:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومــة / خاص اكد رئيس كتلة المشروع العربـي النيابيـة احمد الجربا، الثلاثاء، ان كل كتلة لا تحصل على مصلحتها الوزارية وبقية المناصب الاخرى تقوم بعرقلة تمرير فريق الكاظمي.وقال الجربا في تصريح مقتضب لـ/ المعلومــة/، ان “كل الكتل بدون استثناء تريد مناصبها واذا ما حصلت فأنها ستقوم بعرقلة تمرير الحكومة”.واضاف ان “الكاظمي سيمضي ليس […]

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