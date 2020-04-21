شتم “الجولاني” «إساءة للذات الإلهية» عقابها الإعدام لدى أتباعه

2020/04/21 | 21:15 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعدمت #هيئة_تحرير_الشام شاباً يبلغ من العمر 19 عاماً رمياً بالرصاص في سجن #إدلب المركزي، بعد أن وجدت في هاتفه شتائم بحق قائد الجماعة الجهادية “أبو محمد #الجولاني”، عقب عودته من #تركيا.وتفيد الرواية الرسمية للهيئة…

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