في واقعة صادمة.. شخص يقطع لسانه “قربانًا للالهة” لتوقف وباء كورونا!

2020/04/21 | 21:18 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة في واقعة صادمة، أقدم رجل هندي على قطع لسانه وتقديمه كـ”قربان لإرضاء الآلهة”، ودفعها لوقف فيروس “كورونا” المستجدّ.ونقلت صحيفة “إنديا توداي” الهندية، عن شرطة البلاد قولها إنّ عاملاً من ولاية ماديا براديش “أصيب بالاكتئاب على ما يبدو بسبب الإغلاق والشوق للعودة إلى المنزل، قطع لسانه في معبد في منطقة باناسكانثا في […]

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