الصحة العراقية: لا وفاة، و28 إصابة و53 شفاءا من كورونا 

2020/04/21 | 21:18 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 28 إصابة وشفاء 35 مصاباً من فايروس كورونا في العراق....

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