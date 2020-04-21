صحة ذي قار تعلن شفاء ثلاث حالات من كورونا

2020/04/21 | 21:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة ذي قار، اليوم الثلاثاء، شفاء ثلاث حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد.

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