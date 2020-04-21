استشاري بالصحة العامة لـ”العهد”: موقف كورونا جيد في الأيام القادمة ومتفائلون بانحساره

2020/04/21 | 21:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة قال الاستشاري في الصحة العامة الدكتور حسن قزاز، اليوم الثلاثاء، ان موقف فيروس كورونا بالعراق سيكون جيدا بالأيام القادمة.وذكر قزاز في حديث متلفز لقناة “العهد الفضائية” ، ان “الموقف الوبائي لفايروس كورونا في العراق خلال الأيام الماضية جيد ومتفائلون بانحساره “.واضاف ان “استمرار حظر التجول سيؤدي الى القضاء على فايروس […]

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