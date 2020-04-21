2020/04/21 | 21:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد أعلنت مديرية المرور العامة، الثلاثاء، عن محاسبة مشتري المركبات الذين لا يملكون عقداً مرورياً.وذكرت المرور العامة في بيان تلقته / المعلومة/، إنه “سيتم محاسبة أصحاب المركبات من المشترين الذين لا يحملون ما يثبت امتلاكهم للمركبة من عقد مروري، ويتم التأكيد من خلال تقديم العقد”.وأضاف البيان أنه “فيما يتعلق بنفاد العقد فتعتبر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرور العامة تصدر قرار بشأن مشتري السيارات) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرور العامة تصدر قرار بشأن مشتري السيارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).