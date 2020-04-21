2020/04/21 | 21:25 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- 6843 مواطنا يغادرون الحجر الصحي بالاقليم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتحاد الوطني الكردستاني الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/21 | 21:25.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتحاد الوطني الكردستاني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (6843 مواطنا يغادرون الحجر الصحي بالاقليم ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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