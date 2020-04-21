2020/04/21 | 21:26 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثائق.. إنشاء سجن في الديوانية بقيمة 900 مليار دينار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/21 | 21:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثائق.. إنشاء سجن في الديوانية بقيمة 900 مليار دينار) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثائق.. إنشاء سجن في الديوانية بقيمة 900 مليار دينار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).