الحشد يعفر منطقتين جديدتين ويوزع 100 سلة غذائية في البصرة

2020/04/21 | 21:27 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عفرت معاونية شؤون الشهداء والمقاتلين في هيئة الحشد الشعبي، الثلاثاء، منطقتين في البصرة، فيما تم توزيع 100 سلة غذائية.وذكر اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان كوادر المعاونية تمكنت من تعفير منطقتي الشنانة وشلهة الحسن للوقاية من فيروس كورونا.واضاف ان اللواء 14 بالحشد وزع 100 سلة غذائية لذوي الدخل المحدود في المحافظة.

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