محافظة النجف تباشر بتوزيع قطع الأراضي لعوائل شهداء الحشد وجرحاه

2020/04/21 | 21:27 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت محافظة النجف الاشرف، الثلاثاء، بتوزيع وجبة من قطع الأراضي السكنية على جرحى وعوائل شهداء الحشد الشعبي والقوات الأمنية.وذكر اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان عملية التوزيع شهدت حضور ممثل عن هيئة الحشد الشعبي ومحافظ النجف الأشرف/ رئيس لجنة تخصيص الأراضي السكنية لؤي الياسري ورؤساء الوحدات الإدارية ومديري البلديات ومسؤول مؤسسة الشهداء

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