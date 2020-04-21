صحة الرصافة تكشف عن تفاصيل الاصابات التي سجلتها اليوم

2020/04/21 | 21:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلن مدير صحة الرصافة، عبد الغني الساعدي، مساء اليوم الثلاثاء، عن تسجيل سبع اصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع اجمالي الاصابات الى 230 حالة مؤكدة.وقال الساعدي في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "عائلة مكونة من اربعة افراد يسكنون منطقة الشعب، ملامسين لحالة موجبة، وكانوا موجودين في احدى اماكن الحجر الصحي التابعة لدائرة صحة الرصافة، ظهرت عليهم بعض الاعراض الخاصة بفيروس كورونا، وتم اجراء التحاليل اللازمة لهم وكانت النتائج موجبة".وبين انهم "شاب بعمر 30 سنة، وامرأة بعمر 48 سنة، وشابة بعمر 25 سنة، وطفل بعمر سنتان".وتابع الساعدي بأن "الحالات الاخرى هي لرجل بعمر 39 سنة من سكنة مدينة الصدر، راجع مستشفى الامام علي، والحالة السادسة لامرأة بعمر 52 سنة تسكن مدينة الصدر، راجعت مستشفى الامام علي، اما الحالة السابعة لشاب بعمر 30 سنة يسكن مدينة الصدر، راجع مستشفى الشيخ زايد، وتم نقل جميع المصابين الى مستشفى ابن الخطيب لتلقي العلاج".وأكد ان "العدد التراكمي للإصابات في جانب الرصافة ارتفع الى 230 بينها 17 حالة وفاة فيما اكتسب منهم الشفاء 137 ومتبقي قيد العلاج 76 حالة".

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