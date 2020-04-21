الملتقى الرياضي ينتقد اختيارات اللجنة التطبيعية واقصاء كفاءات البصرة

2020/04/21 | 21:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادانتقد ملتقى البصرة الرياضي ، مساء اليوم الثلاثاء ، اللجنة التطبيعية المكلفة بادارة اتحاد الكرة بتهميشها للكفاءات الرياضية في البصرة من المشاركة في اللجان الفنية والادارية التي تم تشكيلها مؤخرا.وذكر الملتقى في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه ، انه "بعدما قدمتهُ البصرة من دعم وثقة كاملة بالهيئة التطبيعية لإدارة الاتحاد العراقي مؤقتا وكل ما بدر من العاصمة الرياضية والاقتصادية البصرة كان حسن نية وانتظار اسس جديدة تبني رياضة رصينة" .واضاف "ولكن بعد اعلان عدد من اللجان فان جرح الخيبات عادت له الروح بما في ذلك الاعلان من اجحاف كبير بحق هذه المحافظة التي مازالت تنتظر حقها بعد طول انتظار ."وتابع البيان "وماكان اصعبُ من الاجحاف هو قول انعدام الكفاءات البصرية وهنا تساؤلنا ونتساءل من أين تأتي الخبرات ونحن نركن على الرف كل حقبة لننتظر التي بعدها وحين تأتي نعود للرف وبين الرف والرف نسكت بحجة قلب بصري ترف .ليفهم الجميع اننا لا نبحث عن تواجد بالضغط دون فائدة لدينا طاقات هي عوامل نجاح لكل مكان يحتضنها لو اتحيث لهم الفرصة وفشلوا حينها سنقبل سهام التجريح ولكن الظلم لا يطاق عندما يته القلم بالجفاف دون ان تجرب الكتابة فيه على ورقة".واكد الملتقى الرياضي البصري في ختام بيانه "اننا نتمسك بحقنا المنطقي والعقلاني والطبيعي بان يفسح المجال ليطلق عنان حقوقنا ويمتطي مم يملك طاقة منا خيل التجربة فنحن فرسان يشهد لهم كل ميدان" .

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