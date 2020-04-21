الاستخبارات العسكرية تعلن مقتل 14 ارهابيا في صلاح الدين

2020/04/21 | 21:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الثلاثاء، مقتل 14 ارهابيا بقصف جوي في صلاح الدين.وذكرت المديرية في بيان تلقت “العهد نيوز” ، نسخة منه، ان “قسم الاستخبارات والامن في قيادة عمليات صلاح الدين زودت صقور الجو بمعلومات دقيقة ادت الى قتل ١٤ ارهابيا وتدمير مضافاتهم”.وأشارت الى ان “طائرات اف ١٦ نفذت […]

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