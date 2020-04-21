العميد سريع يؤكد التصدي لزحف واسع جداً في البيضاء

2020/04/21 | 21:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعةأعلن متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، تصدي قواتنا المسلحة لزحف واسع جدا بمديرية الصومعة محافظة في البيضاء.وقال العميد سريع، “تمكنت قواتنا بفضل الله من التصدي لزحف واسع جدا ومن مسارين اثنين، أحدهما باتجاه مواقع قواتنا في شبكة الضحاكي، والآخر من العقلة باتجاه مواقع قواتنا في شبكة العرقوب بمديرية الصومعة محافظة البيضاء.وأوضح […]

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