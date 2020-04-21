تعافي 8 مصابين بكورونا في محافظتين بالعراق

2020/04/21 | 21:31 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت محافظتا كركوك وكربلاء يوم الثلاثاء تعافي 8 مصابين بفيروس كورونا من المرض.

وقال الدكتور زياد خلف مدير صحة كركوك بالوكالة لشفق نيوز، إن 4 مصابين بفيروس كورونا تماثلوا للشفاء التام وغادروا مركز التدبير الوبائي في كركوك.

وأضاف خلف أن المحافظة لم تسجل أية إصابات جديدة خلال 10 أيام الماضية، مشيراً إلى أن 5 مصابين لا يزالون يتلقون الرعاية الطبية في المركز.

من جانبها، أعلنت صحة كربلاء في بيان ورد لشفق نيوز، "شفِاء ( 4 ) حالات جديدة لمُصابي فيروس كُورونا المُستَجد في المُحافظة، من سكنة مركز المدينة".

وأضافت أن "أعمارهم تراوحت بين ( 12 _ 60 ) عاماً، ويتم الآن تهيئة الأمور الخاصة بمغادرتهم ردهة الحُميات وبذلك يرتفع حالات الشفاء إلى ( 79 ) حالة".

وتابعت بالقول، إن "المُتبقين في الردهة حالة واحدة فقط".

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