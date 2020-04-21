لليوم الرابع توالياً.. صفر إصابة بفيروس كورونا في اقليم كوردستان

2020/04/21 | 21:31 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، مساء الثلاثاء، عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال 24 ساعة ماضية.ولم تسجل كوردستان إصابات بفيروس كورونا خلال الأيام الاربعة الماضية.وجاء في البيان للوزارة ورد لشفق نيوز، أن عدد الاشخاص الذين كانوا في الحجر الصحي (8347) شخصا بقي منهم الان (1504) في (32) مكانا منهم (440) في اربيل و(167) في السليمانية و(859) في دهوك و(29) في رابرين.

واضاف ان (6843) شخصا خرجوا من الحجر بعد ان اتموا المدة المقررة وهي 14 يوما، مبينا انه تم حجر (22) شخصا خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

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