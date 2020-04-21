نقيب الصحفيين العراقيين: سنتحاور مع الحكومة والبنك المركزي لمساعدة الصحفيين واقراضهم ماليا

2020/04/21 | 21:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة تحدث نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي، اليوم الثلاثاء، عن قضية وصفها بالكبيرة تطال مئات الصحفيين بالعراق.وقال اللامي في حديث متلفز لقناة “العهد” تابعته “العهد نيوز” ، ان “الصحافة العراقية تعاني من الإهمال حتى قبل حظر التجول، “مبينا ان “مئات الصحفيين يجلسون في بيوتهم الان وهذه قضية خطيرة في العراق “.واضاف […]

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