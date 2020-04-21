متظاهرو الحبوبي يهددون بالتصعيد في حال تكليف الوائلي محافظا لذي قار

2020/04/21 | 21:37 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأفاد مراسل "كلكامش برس" في ذي قار، مساء اليوم الثلاثاء، بأن متظاهري ساحة الحبوبي في الناصرية، هددوا بالتصعيد وحرق وقطع الجسور في حال تم الإعلان عن تكليف القاضي ناظم الوائلي محافظا لذي قار.وقال مراسلنا، بأن عدداً كبيراً من المتظاهرين يستعدون للتصعيد وحرق بعض الجسور وتقاطع البهو، في حال إعلن عن الوائلي محافظا لذي قار، مؤكدين بأنه لا يمثل المتظاهرين وأنه جاء وفق صفقة ترضية من بعض الأحزاب والكتل السياسية.وأوضح، بأنه عصر اليوم شهد توتراً بين قوات من الشغب وبعض المتظاهرين، لكن الأمور هدأت فيما بعد.يذكر ان في الايام الماضية تم اعلن نواب محافظة ذي قار، اتفاقهم على تكليف القاضي ناظم الوائلي محافظا لذي قار، بعد خلافات طويلة استمرت لأسابيع.

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