صحة كربلاء تعلن شفاء 4 حالات جديدة من كورونا

2020/04/21 | 21:37 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت دائرة صحة كربلاء، مساء اليوم الثلاثاء، عن تسجيل اربع حالات شفاء من فيروس كورونا ليرتفع اجمالي حالات الشفاء الى 79 حالة في عموم المحافظة.وقالت الدائرة في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، انها "تعلن عن شفاء اربع حالات جديدة لمصابي فيروس كورونا في المحافظة من سكنة مركز المدينة ويتم الآن تهيئة الأمور الخاصة بمغادرتهم ردهة الحُميات".وأضافت انه "بذلك ارتفعت حالات الشفاء لـ79 حالة"، مؤكدة "بقاء حالة واحدة فقط مصابة بالفيروس في المحافظة".يذكر ان دائرة صحة كربلاء اعلنت في وقت سابق من مساء اليوم الثلاثاء، عن عدم تسجيل أي اصابة بالفيروس منذ اربعة ايام.

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