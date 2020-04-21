نقيب الصحفيين العراقيين اللامي: العراق واقتصاده يتجهان للمجهول بسبب تدهور اسعار النفط

2020/04/21 | 21:38 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي :”ان العراق واقتصاده يتجهان للمجهول بسبب تدهور اسعار النفط “.وقال اللامي في تغريدة على / تويتر/ وتابعته وكالة صدى :” خام برنت يصل الى ما يقرب من 18 دولارا ونفط تكساس اقل من 11 دولارا ..العراق واقتصاده متجهان الى اين ..نحن نتجه للمجهول “.

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