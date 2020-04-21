اعلام داعش عام 2020.. هشام الهاشمي

2020/04/21 | 21:38 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب هشام الهاشمي: حاول تنظيم داعش مؤخرا زيادة حضوره الإعلامي على منصات التواصل الاجتماعي من جديد، بعد انهياره إعلامه الواضح في تشرين الأول ٢٠١٩.وكشف مركز الإعلام الرقمي (DMC) عن تنامي وازدياد أعداد حسابات أعضاء التنظيم وأنصاره على مواقع التواصل، وخصوصا الفيسبوك.هذه العودة جاءت خلال الأشهر الماضية التي رافقت أزمة جائحة كورونا وأدت […]

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