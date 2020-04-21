لافروف والصفدي يبحثان ازمة سورية والتسوية في المنطقة

2020/04/21 | 21:40 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في اتصال هاتفي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي الوضع في سوريا والتسوية الشرق أوسطية.وجاء في بيان للخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أنه جرى خلال المكالمة “تبادل الآراء حول الجوانب الرئيسية من جدول الأعمال الإقليمي مع التركيز على الوضع في سوريا، بما في ذلك مهام المساعدة على حل […]

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