مدينة الطب تعلن شفاء اربع اصابات من كورونا

2020/04/21 | 21:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداداعلنت مدينة الطب في بغداد، اليوم الثلاثاء، عن شفاء اربع اصابات من فايروس كورونا.وقالت مدينة الطب في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن “اربع حالات جديدة من المصابين بفايروس كورونا تماثلوا للشفاء وبذلك يكون مجموع الحالات التي تم شفاؤها بمركز الشفاء التخصصي (٥٦) حالة”.وأضاف البيان أن “باقي الحالات تحت المتابعة الطبية […]

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