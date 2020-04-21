صحة كربلاء تعلن شفاء 4 حالات من كورونا

2020/04/21 | 21:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أعلنت دائرة صحة محافظة كربلاء المقدسة، اليوم الثلاثاء، شفاء 4 حالات من فيروس كورونا المستجد .وذكر المكتب الإعلامي للدائرة في بيان تلقته “العهد نيوز” ،انه” تم شفِاء ( 4 ) حالات جديدة لمُصابي فيروس كُورونا المُستَجد في المُحافظة ، من سكنة مركز المدينة ، تراوحت أعمارهم بين ( 12 _ 60 […]

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