صحة كربلاء تعلن شفاء 4 حالات من كورونا


صحة كربلاء تعلن شفاء 4 حالات من كورونا
2020/04/21 | 21:44 - المصدر: العهد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز: بغداد أعلنت دائرة صحة محافظة كربلاء المقدسة، اليوم الثلاثاء،  شفاء 4 حالات من فيروس كورونا المستجد .

وذكر المكتب الإعلامي للدائرة في بيان تلقته “العهد نيوز” ،انه” تم شفِاء ( 4 ) حالات جديدة لمُصابي فيروس كُورونا المُستَجد في المُحافظة ، من سكنة مركز المدينة ، تراوحت أعمارهم بين  ( 12 _ 60 […]

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