2020/04/21 | 21:44 - المصدر: العهد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز: بغداد أعلنت دائرة صحة محافظة كربلاء المقدسة، اليوم الثلاثاء، شفاء 4 حالات من فيروس كورونا المستجد .
وذكر المكتب الإعلامي للدائرة في بيان تلقته “العهد نيوز” ،انه” تم شفِاء ( 4 ) حالات جديدة لمُصابي فيروس كُورونا المُستَجد في المُحافظة ، من سكنة مركز المدينة ، تراوحت أعمارهم بين ( 12 _ 60 […]
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وذكر المكتب الإعلامي للدائرة في بيان تلقته “العهد نيوز” ،انه” تم شفِاء ( 4 ) حالات جديدة لمُصابي فيروس كُورونا المُستَجد في المُحافظة ، من سكنة مركز المدينة ، تراوحت أعمارهم بين ( 12 _ 60 […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة كربلاء تعلن شفاء 4 حالات من كورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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