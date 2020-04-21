تحث الفتيات على تصوير “مقاطع غير لائقة” مقابل ثمن.. مصر تعلن اعتقال الطالبة الجامعية حنين

2020/04/21 | 21:48 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة ألقت الأجهزة الأمنية القبض على طالبة جامعية بعد انتشار مقاطع مصورة لها على شبكات التواصل الاجتماعي ودعوة فتيات أخريات لتصوير أنفسهن مقابل مبالغ مادية.وقالت النيابة العامة المصرية وفق وسائل إعلام محلية إنها ستكشف عما تسفر عنه التحقيقات بعد الانتهاء من فحص الفيديوهات التي نشرتها الشابة حنين حسام، والتي تشتهر باسم […]

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