حمّى النزول تصل إلى نفط برنت: انخفاض لإدنى مستوى منذ 2001

2020/04/21 | 21:48 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد هوت عقود برنت خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، أكثر من 30 %، حيث بلغ سعر البرميل 17.51 دولارا، وذلك في أدنى مستوى لها منذ نوفمبر 2001.وفي وقت سابق، هبطت العقود الآجلة لمزيج “برنت” إلى دون مستوى الـ20 دولارا للبرميل.وأشارت وكالة “بلومبرغ” إلى أن عقود خام “برنت” جرى تداولها، بحلول الساعة […]

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