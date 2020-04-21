وزير الداخلية يعقد اجتماعاً على مستوى عال ويوجه بمضاعفة الجهود للحد من ظاهرة العنف الأسري

2020/04/21 | 21:49 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد وزير الداخلية ياسين الياسرياجتماعاً مشتركاً على مستوى عالٍ بحضور رئيسة واعضاء لجنة المرأة والاسرة والطفولة النيابية ومستشارة رئيس مجلس الوزراء لشؤون المرأة ومديرة دائرة تمكين المرأة التابعة للامانة العامة لمجلس الوزراء.ودعا الوزير ، بحسب بيان لوزارة الداخلية وتلقته وكالة صدى، ملاكات الوزارة الى التنسيق مع السلطة التشريعية والتعاون على مختلف المستويات من اجل

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