من أجل السلام في العالم - محيي الدين محروس

2020/04/21 | 21:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محيي_الدين_محروس فاجأ فيروس الكورونا العالم بدءاً من الصين إلى أوروبا وإلى كل دول العالم! اقترب عدد الإصابات من مليوني ونصف إنسان، وعدد الوفيات أكثر من مئة وسبعين ألفاً! وهي تزداد يومياً!هذا من حيث الأرقام الرسمية، أما في الواقع فالأعداد هي أكثر بكثير...



فقسم كبير لم يتم فحصه، وفسم كبير لا يتم الإعلان عنه!أمام هذه الجائحة وقفت الدول بقادتها وجيوشها وعلمائها مشلولةً… !ولا يزال هذا الفيروس الذي لا ......

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