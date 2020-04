2020/04/21 | 21:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#طلال_الربيعي كريس هارمان (1942 – 2009) كان صحفيا بريطانيا و ناشطا سياسيا وعضوا في اللجنة المركزية لحزب العمال الاشتراكي.



كان رئيس تحرير الاشتراكية الدولية والعامل الاشتراكي.



وهو مؤلف العديد من الكتب والمقالات, وبضمنها موسوعته الموسومةA People s History of the World: From the Stone Age to the New Millenniumhttps://www.amazon.com/Peoples-History-World-Stone-Millennium-ebook/dp/B0015DTWC8"تاريخ شعو......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كريس هارمان : الامبريالية الجديدة - طلال الربيعي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كريس هارمان : الامبريالية الجديدة - طلال الربيعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).