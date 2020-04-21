حملة لرفع حصار المراكز الرأسمالية ضد الدول المستقلة وللتضامن بين الشعوب - رشيد غويلب

2020/04/21 | 21:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رشيد_غويلب على الرغم من الظروف الاستثنائية التي تعيشها البشرية، والأزمة الاجتماعية والصحية الحادة الناجمة عن انتشار وباء كورونا، تستمرالعقوبات الاقتصادية والتجارية والمالية المنافية للقانون الدولي وحقوق الانسان الاساسية التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية ضد كوبا وفنزويلا ونيكاراغوا وإيران.



وفي اطار مواجهة هذا الصلف الإمبريالي وبلدان أخرى.



اطلق منتدى ساو باولو لقوى اليسار في امريكا اللاتينية في السادس م......

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