2020/04/21 | 21:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - ديالى

أفاد مصدر امني، الثلاثاء، بمقتل مدني واصابة اخر بجروح بانفجار عبوة ناسفة شمال شرق ديالى.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب طريق زراعي قرب نهر ديالى في الجانب الشرقي لناحية ابي صيدا، انفجرت".

وأضاف، أن "الانفجار اسفر عن مقتل مدني واصابة اخر بجروح".

شرطة ذي قار ترد على متظاهري الحبوبي

يتبع ......

بغداد اليوم- خاص

دعا عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، صالح فقي، الثلاثاء (21 نيسان 2020)، إلى تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي، لانهاء الخطر الامني الذي تعاني منه المناطق المتنازع عليها.

وقال فقي لـ(بغداد اليوم)، إن "الوضع الامني في

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت خلية الإعلام الامني، الثلاثاء (21 نيسان 2020)، تعرض حافلة تقل منتسبين بالشرطة الاتحادية لاطلاق نار في محافظة كركوك، من قبل تنظيم داعش.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "حافلة تحمل منتسبين بالشرطة الاتحا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مقتل مدني واصابة اخر بجروح بانفجار عبوة ناسفة شمال شرق ديالى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مقتل مدني واصابة اخر بجروح بانفجار عبوة ناسفة شمال شرق ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).