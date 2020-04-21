2020/04/21 | 21:53 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صالح متفائل بالكاظمي.. ويخاطب واشنطن وطهران: هناك مشروع واحد قابل للتطبيق! هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/21 | 21:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح متفائل بالكاظمي.. ويخاطب واشنطن وطهران: هناك مشروع واحد قابل للتطبيق!) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صالح متفائل بالكاظمي.. ويخاطب واشنطن وطهران: هناك مشروع واحد قابل للتطبيق!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).